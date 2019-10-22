Астраханские пограничники задержали три автомобиля, незаконно перевозивших две тонны раков

АСТРАХАНЬ, 22 октября. /ТАСС/. Пограничники задержали три автомобиля, незаконно перевозивших из Астраханской области в другие регионы около 2 тонн живых раков. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.

"В Володарском районе Астраханской области задержана автомашина "Газель" с регистрационными номерами Краснодарского края, в которой перевозили более 1,2 тонны живых раков. По документам, выданным ветеринарной службой Саратовской области, раков везли в Адыгею. В ветеринарном свидетельстве выявлены расхождения в используемом транспорте и общем весе груза. Также на перевозимой продукции отсутствовала необходимая маркировка", - сказано в сообщении ведомства.

Еще два автомобиля пограничники задержали в Красноярском районе Астраханской области. При осмотре транспорта было обнаружено более 700 кг раков и выявлены несоответствия сведений в товарных документах и ветеринарных свидетельствах.

"Автомобили и груз, оценивающийся примерно в 3 млн рублей, задержаны. Предварительное ихтиологическое исследование показало, что членистоногие в случае выпуска их в естественную среду обитания будут нежизнеспособны и могут нанести значительный ущерб экологии водоема", - сказано в сообщении пресс-службы.