Шесть человек пострадали в ДТП в Подмосковье

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Шесть человек пострадали в результате наезда автомобиля на дорожное ограждение в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"На 59-м км автодороги Кашира - Серебряные Пруды 25-летний водитель, управляя легковым автомобилем, не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение", - сообщили в главке.

В результате ДТП пострадали шесть человек, находившихся в автомобиле. По данному факту полиция проводит проверку.