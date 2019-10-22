СК возбудил уголовное дело после утечки с завода "Полиэф" в Башкирии

УФА, 22 октября. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Башкирии возбудило уголовное дело по факту утечки стоков с завода "Полиэф" 9 октября. Предприятие не устранило ранее обнаруженные дефекты резервуара, водным объектам региона в результате утечки нанесен ущерб на сумму около 44 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды)", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что в ходе проведенного технического осмотра сотрудники предприятия выявили дефект резервуара, однако не провели ремонт и обслуживание, продолжив эксплуатацию объекта. "Что повлекло частичное разрушение хранилища и разлив промышленных сточных вод на территории лесного массива Благовещенского и Уфимского лесничества, а также в реку Казмышла, впадающую в реку Изяк Благовещенского района, то есть загрязнение окружающей среды химическими веществами, тем самым причинив вред природным объектам на сумму около 44 млн рублей", - добавили в СК.