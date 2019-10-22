Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК возбудил уголовное дело после утечки с завода "Полиэф" в Башкирии

По данным ведомства, предприятие не устранило ранее обнаруженные дефекты резервуара

УФА, 22 октября. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Башкирии возбудило уголовное дело по факту утечки стоков с завода "Полиэф" 9 октября. Предприятие не устранило ранее обнаруженные дефекты резервуара, водным объектам региона в результате утечки нанесен ущерб на сумму около 44 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды)", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что в ходе проведенного технического осмотра сотрудники предприятия выявили дефект резервуара, однако не провели ремонт и обслуживание, продолжив эксплуатацию объекта. "Что повлекло частичное разрушение хранилища и разлив промышленных сточных вод на территории лесного массива Благовещенского и Уфимского лесничества, а также в реку Казмышла, впадающую в реку Изяк Благовещенского района, то есть загрязнение окружающей среды химическими веществами, тем самым причинив вред природным объектам на сумму около 44 млн рублей", - добавили в СК.

Теги
РоссияБашкортостан
Реклама на ТАСС
Расследование дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
Медики Красноярска планируют начать выписку пострадавших при прорыве дамбы через два дня
Всего больницах края находятся 17 пострадавших, из них восемь в краевой клинической больнице
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС