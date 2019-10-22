Источник: в найденном на месте прорыва дамб под Красноярском сейфе находится 18 кг золота

"В обнаруженном спасателями МЧС сейфе всего находится 18 кг золота", - сказал он.

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Вес золота, находящегося в найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае сейфе, составляет 18 кг. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, сейф хранился в одном из строений, разрушенном потоками воды. Всего в результате прорыва дамб были смыты два общежития временного типа и еще три строения.

Как сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, закрытый металлический сейф был найден после осушения одной из заводей. Внутри него, по словам представителя СК, было обнаружено девять колб с неповрежденными пломбами, предположительно, с золотом, а также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки, которые изъяты и приобщены к материалам уголовного дела.

Следствие планирует ходатайствовать о наложении ареста на золото для возмещения возможных исковых требований со стороны потерпевших.

В результате прорыва каскада дамб в Красноярском крае погибли 15 человек, судьба пяти остается неизвестной.

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