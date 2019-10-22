В Саратове осужден заключенный, распространявший в колонии террористические идеи

САРАТОВ, 22 октября. /ТАСС/. Суд в Саратове вынес приговор мужчине, который распространял идеологию террористических организаций, находясь в исправительной колонии. Об этом во вторник говорится в сообщении, распространенном региональным управлением ФСБ.

"Приговором Приволжского окружного военного суда подсудимый признан виновным по статье 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание террористической деятельности")", - говорится в сообщении.

Уточняется, что фигурант отбывал наказание в одном из исправительных учреждений Саратовской области за преступления, не связанные с терроризмом. Он не только публично заявлял о признании идеологии международных террористических организаций, в том числе запрещенной в РФ "Аль-Каиды", но и оказывал психологическое воздействие на заключенных, призывая их разделять радикальные установки террористических структур.

Согласно приговору, он проведет еще 2 года и 6 месяцев в колонии строгого режима.