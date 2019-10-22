Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Саратове осужден заключенный, распространявший в колонии террористические идеи

Он проведет в тюрьме еще 2 года и 6 месяцев

САРАТОВ, 22 октября. /ТАСС/. Суд в Саратове вынес приговор мужчине, который распространял идеологию террористических организаций, находясь в исправительной колонии. Об этом во вторник говорится в сообщении, распространенном региональным управлением ФСБ.

"Приговором Приволжского окружного военного суда подсудимый признан виновным по статье 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание террористической деятельности")", - говорится в сообщении.

Уточняется, что фигурант отбывал наказание в одном из исправительных учреждений Саратовской области за преступления, не связанные с терроризмом. Он не только публично заявлял о признании идеологии международных террористических организаций, в том числе запрещенной в РФ "Аль-Каиды", но и оказывал психологическое воздействие на заключенных, призывая их разделять радикальные установки террористических структур.

Согласно приговору, он проведет еще 2 года и 6 месяцев в колонии строгого режима.

Теги
РоссияСаратовская область
Реклама на ТАСС
Расследование дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
Медики Красноярска планируют начать выписку пострадавших при прорыве дамбы через два дня
Всего больницах края находятся 17 пострадавших, из них восемь в краевой клинической больнице
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС