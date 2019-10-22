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Спасательное судно подошло к терпящему бедствие в Баренцевом море российскому траулеру

Траулер планируется взять на буксир и доставить в порт Мурманск

МУРМАНСК, 22 октября. /ТАСС/. Спасательное судно "Мурманрыба" подошло к траулеру "Поларис", терпящему бедствие в шторм в восточной части Баренцева моря с десятью рыбаками на борту. Об этом сообщил ТАСС во вторник начальник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Росрыболовства Анатолий Леонтьев.

"Спасательное судно "Мурманрыба" подошло к траулеру, начинается спасательная операция, траулер планируется взять на буксир и доставить в порт Мурманск", - сказал он.

По его словам, на "Поларисе" мурманской "Норд Вест флот компани" намотало трал на винт, теперь судно дрейфует в открытом море при ветре около 10 м/с и волне высотой 2-3 метра. "До ближайшего берега 90 миль, там скалы, дрейф судна представляет реальную угрозу для членов экипажа", - отметил собеседник агентства.

Леонтьев уточнил, что взятие на буксир осложняется погодными условиями и может занять некоторое время. При этом спасатели надеются успеть сделать это до прогнозируемого усиления шторма - в этом районе моря ожидается усиление ветра до 27 м/с.

Согласно данным реестра, траулер мк-0355 "Поларис" дедвейтом 125 тонн и длиной 27 м был построен в 1970 году.

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