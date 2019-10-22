В Испании расследуют предполагаемое убийство россиянки

МАДРИД, 22 октября. /ТАСС/. Национальная полиция Испании начала расследование предполагаемого убийства гражданки России в городе Дения (автономное сообщество Валенсия). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в правоохранительных органах.

"Женщина была обнаружена мертвой", - отметили в полиции, добавив, что подозреваемым в совершении преступления является ее бывший возлюбленный. "У них обоих российское гражданство", - подчеркнули в правоохранительных органах.

Там уточнили, что у женщины осталась несовершеннолетняя дочь.

В посольстве России в Мадриде отметили, что в диппредставительство "официальная информация по поводу убийства гражданки России на территории автономного сообщества Валенсия от компетентных властей Испании не поступала".

Генеральное консульство в Барселоне выясняет детали случившегося", - добавили в посольстве.