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Дело Кирилла Серебренникова
Обновлено 

Дело Серебренникова поступило в суд для повторного рассмотрения

В течение 30 суток дело будет распределено судье и назначено первое судебное заседание
Кирилл Серебренников Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Кирилл Серебренников
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы получил для нового рассмотрения материалы уголовного дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова.

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Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда во вторник.

"В Мещанский районный суд поступили материалы уголовного дела в отношении Серебренникова и других обвиняемых", - сказала пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

Она уточнила, что в течение 30 суток дело будет распределено судье и назначено первое судебное заседание. Судебный процесс по делу начнется заново.

Теги
Серебренников, Кирилл СеменовичДело Кирилла Серебренникова
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