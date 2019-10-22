Дело Серебренникова поступило в суд для повторного рассмотрения

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы получил для нового рассмотрения материалы уголовного дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова.
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Что нужно знать о деле "Седьмой студии"?
Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда во вторник.
"В Мещанский районный суд поступили материалы уголовного дела в отношении Серебренникова и других обвиняемых", - сказала пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
Она уточнила, что в течение 30 суток дело будет распределено судье и назначено первое судебное заседание. Судебный процесс по делу начнется заново.