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В Североморске военнослужащий получил почти шесть лет колонии за мошенничество

Старшина Иван Винель, являясь оператором единой электронной базы Минобороны России, неоднократно вносил в нее недостоверные сведения об установлении себе и 18 сослуживцам, состоящим с ним в преступном сговоре, различных надбавок

МУРМАНСК, 22 октября. /ТАСС/. Североморский гарнизонный военный суд приговорил старшину одной из войсковых частей к колонии за мошенничество с выплатами на 8,6 млн рублей. Об этом сообщает региональное следственное управление СК РФ на своем сайте.

"Приговором Североморского гарнизонного военного суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 9 месяцев с содержанием в исправительной колонии общего режима", - сообщает ведомство.

Старшина Иван Винель, проходящий службу по контракту, был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения, а равно в крупном и особо крупном размерах). Как установил суд, старшина, являясь оператором единой электронной базы Минобороны России, данные которой используются для начисления денежного довольствия и иных дополнительных выплат, неоднократно вносил в нее недостоверные сведения об установлении себе и 18 сослуживцам, состоящим с ним в преступном сговоре, различных надбавок и единовременных выплат. По оценкам экспертов, на основании фиктивных данных с февраля 2017 года по март 2019 года военнослужащим необоснованно выплачено более 8,6 млн рублей.

В ходе предварительного следствия все незаконно полученные денежные средства возвращены государству, сам Винель заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, что было учтено судом как смягчающее обстоятельство. Его подельники также стали фигурантами уголовных дел.

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РоссияМурманская область
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