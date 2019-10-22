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Расследование дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
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Число погибших при прорыве дамб в Красноярском крае достигло 17 человек

Трое числятся пропавшими без вести
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© Пресс-служба губернатора Красноярского края/ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Количество погибших при прорыве дамб в Красноярском крае возросло до 17 человек. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

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"В рамках расследования уголовного дела о прорыве дамбы в Красноярском крае обнаружены тела еще двух погибших из числа без вести пропавших", - сообщила Петренко.

Таким образом, число погибших увеличилось до 17 человек, еще трое остаются пропавшими без вести. 14 погибших уже опознали родственники.

Ранее Петренко сообщала, что после осушения одной из заводей был найден закрытый металлический сейф. Внутри него, по словам представителя СК, обнаружили девять колб с неповрежденными пломбами, предположительно, с золотом, а также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки, которые изъяты и приобщены к материалам уголовного дела.

Теги
Красноярский крайРасследование дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
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