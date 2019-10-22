Управляющую компанию в Дзержинске заподозрили в неуплате налогов на 102 млн рублей

ТАСС, 22 октября. Следователи в Нижегородской области возбудили дело по факту уклонения от уплаты налогов домоуправляющей организацией города Дзержинска на сумму 102,8 млн рублей. Об этом во вторник сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"Следственными органами Следственного комитета по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере"). В настоящее время следователи СК проводят обыски в офисах организаций с целью обнаружения и изъятия предметов, документов, представляющих интерес для расследования", - говорится в сообщении.

По версии следствия, руководители одной из домоуправляющих организаций Дзержинска использовали схему искусственного дробления бизнеса, чтобы уйти от налогообложения с помощью разделения единой бизнес-структуры на подконтрольные и взаимозависимые организации. "Всего в 2017 году и первом квартале 2018 года руководство организации уклонилось от уплаты налогов на сумму свыше 102,8 млн рублей. Следователи СК России проводят комплекс следственных действий, направленный на возмещение в бюджет налоговой задолженности", - сказано в сообщении.