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Суд Москвы 1 ноября заново начнет слушать дело Серебренникова

В этот день пройдут предварительные слушания
Кирилл Серебренников Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Кирилл Серебренников
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы 1 ноября заново приступит к рассмотрению уголовного дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом ТАСС сообщила адвокат одной из обвиняемых Ирина Поверинова.

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"Мещанский суд заново приступит к рассмотрению уголовного дела 1 ноября в 10:00 мск", - сказала она, уточнив, что в этот день пройдут предварительные слушания.

Ранее в пресс-службе суда сообщили ТАСС, что материалы дела поступили, согласно закону в течение 30 суток дело будет распределено судье и назначено первое судебное заседание.

Кроме того, в этот день суд решит вопрос о мере пресечения для фигурантов, рассмотрит ряд ходатайств сторон и назначит дату рассмотрения по существу уголовного дела, которое будет слушать судья Олеся Менделеева (ранее процесс вела Ирина Аккуратова).

Теги
РоссияСитуация вокруг "Седьмой студии"Дело Кирилла Серебренникова
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