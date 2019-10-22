Суд Москвы 1 ноября заново начнет слушать дело Серебренникова

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы 1 ноября заново приступит к рассмотрению уголовного дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом ТАСС сообщила адвокат одной из обвиняемых Ирина Поверинова.

Что нужно знать о деле "Седьмой студии"?

"Мещанский суд заново приступит к рассмотрению уголовного дела 1 ноября в 10:00 мск", - сказала она, уточнив, что в этот день пройдут предварительные слушания.

Ранее в пресс-службе суда сообщили ТАСС, что материалы дела поступили, согласно закону в течение 30 суток дело будет распределено судье и назначено первое судебное заседание.

Кроме того, в этот день суд решит вопрос о мере пресечения для фигурантов, рассмотрит ряд ходатайств сторон и назначит дату рассмотрения по существу уголовного дела, которое будет слушать судья Олеся Менделеева (ранее процесс вела Ирина Аккуратова).