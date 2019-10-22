В Осло вооруженный человек угнал машину скорой помощи и совершил наезд на людей

ТАСС, 22 октября. Неизвестный угнал автомобиль скорой помощи на севере Осло и сбил несколько человек. Как сообщает во вторник полиция, злоумышленник задержан.

"Мы установили контроль над машиной скорой помощи, которую угнал вооруженный человек. Мы открыли огонь, чтобы остановить преступника", - написали правоохранители в Twitter.

В операции был задействован вертолет. Очевидцы сообщают, что злоумышленник отстреливался от стражей порядка.

Точное число пострадавших в результате инцидента неизвестно. По данным телеканала NRK, управляемый злоумышленником автомобиль сбил детскую коляску, ребенок госпитализирован.