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В Осло вооруженный человек угнал машину скорой помощи и совершил наезд на людей

Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника

ТАСС, 22 октября. Неизвестный угнал автомобиль скорой помощи на севере Осло и сбил несколько человек. Как сообщает во вторник полиция, злоумышленник задержан.

"Мы установили контроль над машиной скорой помощи, которую угнал вооруженный человек. Мы открыли огонь, чтобы остановить преступника", - написали правоохранители в Twitter.

В операции был задействован вертолет. Очевидцы сообщают, что злоумышленник отстреливался от стражей порядка.

Точное число пострадавших в результате инцидента неизвестно. По данным телеканала NRK, управляемый злоумышленником автомобиль сбил детскую коляску, ребенок госпитализирован.

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Норвегия
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