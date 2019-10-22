МЧС больше не будет применять авиацию в поиске пропавших при прорыве дамбы

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. МЧС России больше не видит необходимости в применении авиации в поиске попавших без вести в результате прорыва дамбы в Красноярском крае.

"Авиацию МЧС России для поисков работников, числившихся в списках пропавших, больше применять не будут", - сказал представитель МЧС.