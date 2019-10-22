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Расследование дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
Обновлено 

МЧС больше не будет применять авиацию в поиске пропавших при прорыве дамбы

В поисковой операции в Красноярском крае ранее задействовали вертолет Ми-8
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© МЧС РФ

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. МЧС России больше не видит необходимости в применении авиации в поиске попавших без вести в результате прорыва дамбы в Красноярском крае.

"Авиацию МЧС России для поисков работников, числившихся в списках пропавших, больше применять не будут", - сказал представитель МЧС.

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Прорыв дамбы в Красноярском крае. Главное

Ранее в поисковой операции был задействован вертолет Ми-8 МЧС России.

В результате прорыва каскада дамб в поселке золотодобытчиков погибли 17 человек, судьба трех неизвестна. "Их поиски продолжаются. Для этого обследуется участок основного разлива реки Сейба с привлечением пеших патрульных групп, кинологических расчетов и водолазных служб", - сказал представитель МЧС.

В новость были внесены изменения (14:44 мск) - добавлены подробности.

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Расследование дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
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