Суд в Польше вынес решение о допустимости экстрадиции в Россию экс-главы НПО "Космос"

ВАРШАВА, 22 октября. /ТАСС/. Окружной суд Варшавы во вторник вынес решение о допустимости экстрадиции в РФ экс-главы НПО "Космос" россиянина Андрея Чернякова, обвиняемого в России в крупном хищении и уже два года ожидающего в польской тюрьме постановления о выдаче. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Вердикт суда не окончательный и может быть оспорен в апелляционном суде. Польский адвокат Чернякова Конрад Павел Опальский сообщил, что будет советоваться со своим клиентом по этому вопросу. В зале суда Черняков заявил, что хочет как можно скорее завершить процесс и попасть в руки российского правосудия.