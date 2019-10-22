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Суд в Польше вынес решение о допустимости экстрадиции в Россию экс-главы НПО "Космос"

В России Андрея Чернякова обвиняют в крупном хищении

ВАРШАВА, 22 октября. /ТАСС/. Окружной суд Варшавы во вторник вынес решение о допустимости экстрадиции в РФ экс-главы НПО "Космос" россиянина Андрея Чернякова, обвиняемого в России в крупном хищении и уже два года ожидающего в польской тюрьме постановления о выдаче. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Вердикт суда не окончательный и может быть оспорен в апелляционном суде. Польский адвокат Чернякова Конрад Павел Опальский сообщил, что будет советоваться со своим клиентом по этому вопросу. В зале суда Черняков заявил, что хочет как можно скорее завершить процесс и попасть в руки российского правосудия.

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