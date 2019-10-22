Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Петербурге мать случайно напоила младенца средством от накипи

В экстренных службах уточнили, что женщина развела химической жидкостью еду для ребенка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Мать случайно напоила новорожденного сына химической жидкостью для чистки накипи, ребенок получил острое отравление и попал в больницу, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В больницу доставили ребенка с острым отравлением. По словам матери, она случайно дала ребенку химсредство от накипи, развела им еду для него", - сказал собеседник агентства. По его словам, инцидент произошел в Приморском районе города поздно вечером в понедельник.

Региональный главк СК проводит проверку.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
В МЧС сообщили, что обрушения на руднике "Таймырский" в Красноярском крае не было
Три человека были найдены мертвыми. Обстоятельства инцидента выясняются
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС