В Петербурге мать случайно напоила младенца средством от накипи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Мать случайно напоила новорожденного сына химической жидкостью для чистки накипи, ребенок получил острое отравление и попал в больницу, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В больницу доставили ребенка с острым отравлением. По словам матери, она случайно дала ребенку химсредство от накипи, развела им еду для него", - сказал собеседник агентства. По его словам, инцидент произошел в Приморском районе города поздно вечером в понедельник.

Региональный главк СК проводит проверку.