Суд 24 октября рассмотрит ходатайство о продлении ареста обвиняемому в шпионаже Уилану

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы 24 октября рассмотрит ходатайство следствия о продлении на два месяца срока содержания под стражей гражданина США и других государств Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже. Об этом ТАСС сообщил адвокат Владимир Жеребенков.

Что известно о Поле Уилане — американце, которого задержали в РФ по подозрению в шпионаже

"Следствие направило в Лефортовский суд ходатайство о продлении Уилану меры пресечения, оно будет рассмотрено 24 октября в 09:30 мск", - сказал адвокат.

Расследование дела в отношении Уилана завершено, сторона защиты знакомится с его материалами.

Пол Уилан, имеющий помимо гражданства США подданство Великобритании, а также гражданство Канады и Ирландии, числится руководителем службы безопасности в крупной американской компании BorgWarner, которая базируется в Мичигане и занимается производством различных комплектующих для автомобилей. 28 декабря прошлого года сотрудники ФСБ России задержали его в Москве при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.