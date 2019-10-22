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Фигурант дела о нападении на Олега Кашина получил восемь лет колонии за похищение человека

Речь идет о Вячеславе Борисове. Его осудили за похищение руководителя АО "Заслон" и гендиректора ОАО "НТЦ "Завод Ленинец" Александра Горбунова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Фигурант дела о нападении на журналиста Олега Кашина Вячеслав Борисов осужден в Санкт-Петербурге на восемь лет колонии строгого режима за похищение человека, сообщила объединенная пресс-служба судов города в официальном Telegram-канале.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении пресс-службы. Его осудили по статье 126 УК РФ ("Похищение человека") за похищение руководителя АО "Заслон" и гендиректора ОАО "НТЦ "Завод Ленинец" Александра Горбунова. Кроме того, суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшего на 300 тыс. рублей. На суде не оглашались подробности дела, судья зачитала только вводную и резолютивную часть приговора.

Ранее ТАСС сообщал, что в 2014 году Горбунова решили похитить с целью получения от него необходимой информации репутационно-делового характера, компрометирующей его, для использования в своих интересах. Как считали следователи, организатор похищения Горбунова хотел тем самым добиться от него признания в организации покушения на журналиста Олега Кашина в 2010 году.

Для похищения была создана организованная группа, в которую входил Борисов, работавший ранее в службе безопасности завода, входящего в структуру "Ленинца". До суда Борисов скрывался от следствия и находился в розыске, позже он был задержан, однако после этого отказывался давать показания и не признавал вину. Осужденный, как полагало следствие, получил за участие в преступлении не менее 200 тыс. рублей, а для совершения похищения он использовал форму сотрудника ГИБДД и автомобиль ВАЗ, замаскированный под патрульную машину.

В начале октября 2019 года суд в Петербурге заочно арестовал находящегося в международном розыске Александра Мешкова, который, по версии следствия, являлся организатором похищения Горбунова. В 2015 году Мешков дал интервью газете "Коммерсантъ" по Skype, в котором он рассказал, что находится не в России и возвращаться не намерен.

В материалах суда по делу о похищении руководителя АО "Заслон" упоминалось расследование дела о покушении на Кашина. В 2015 году Кашин заявил, что исполнителями нападения на него являются Вячеслав Борисов, Михаил Кавтаскин и Данила Веселов (двое последних были сотрудниками "Ленинца" и уже осуждены в Петербурге). Еще восемь фигурантов дела о похищении Горбунова летом 2018 года были приговорены к срокам от шести до семи лет лишения свободы.

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