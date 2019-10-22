Более 40 тыс. жителей Перми остались без воды из-за утечки на водоводе

ПЕРМЬ, 22 октября. /ТАСС/. Утечка на магистральном водоводе диаметром 700 мм произошла на улице Новогайвинской в Орджоникидзевском районе Перми, в результате чего в микрорайоне Гайва без водоснабжения остались более 40 тыс. жителей. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе компании "Новогор-Прикамье".

"Более 40 тыс. человек, если из расчета того, что в среднем 300 человек в доме живет, многоэтажные, высотные дома, порядка 100 домов, предположительно работы ведутся", - сказала собеседница агентства.

По информации компании, водовод повредили строители во время проведения изыскательских работ, которые, как выяснилось, проходили без согласования с ресурсоснабжающей организацией. В 13:18 (11:18 мск) приостановлена работа насосной станции "Северная". Организован подвоз воды автоцистерной в социальные учреждения и к жилым домам.

Как уточняет пресс-служба МЧС России по Пермскому краю, в домах отсутствует холодная вода.