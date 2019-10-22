Водителя автобуса, въехавшего в переход на Славянском бульваре, освободили из-под стражи

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд отменил приговор водителю Виктору Тихонову, который в 2017 году въехал на автобусе в переход станции метро "Славянский бульвар", и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала судебного заседания.

"Суд постановил отменить приговор суда первой инстанции и отправить дело Тихонова на новое рассмотрение в Дорогомиловский суд ", - сказала судья, добавив, что мера пресечения осужденному изменена на домашний арест.

Авария произошла 25 декабря 2017 года. Тихонов, управляя автобусом ЛиАЗ, на остановке общественного транспорта на Кутузовском проспекте выехал на тротуар и съехал в подземный пешеходный переход у метро. В результате четверо пешеходов, в том числе ребенок, погибли, еще 11 получили травмы. Вину водитель не признал. По его словам, он не нарушал правила дорожного движения, а ДТП произошло из-за неисправного технического состояния автобуса.

19 декабря 2018 года Дорогомиловский суд Москвы приговорил его к четырем годам лишения свободы и взыскал 55 тыс. рублей в качестве судебных издержек. При этом суд оставил без рассмотрения вопрос о возмещении ущерба потерпевшим, предоставив им право обратиться в суд с иском в рамках гражданского судопроизводства.