Три человека погибли в результате происшествия на руднике "Норникеля" на Таймыре

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Три человека, по предварительным данным, погибли во вторник в результате происшествия на руднике "Таймырский" компании "Норникель", еще несколько пострадали. Об этом сообщили журналистам в компании.

"В результате инцидента, произошедшего 22 октября 2019 года, пострадали несколько человек. По предварительным данным, погибло три человека. Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают аварийно-спасательные службы", - говорится в сообщении.

"Норникель" проводит внутреннее расследование в связи с инцидентом и будет предоставлять новую информацию по мере ее поступления, добавили в компании.

Отмечается, что рудник продолжает работу после ЧП. По последним данным МЧС, обрушения на руднике не произошло.

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Компания также поставляет золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур. Производственные подразделения расположены в России (в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае), а также в Финляндии и ЮАР. Рудник "Таймырский" входит в Заполярный филиал "Норникеля".