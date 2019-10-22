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Три человека погибли в результате происшествия на руднике "Норникеля" на Таймыре

Компания проводит внутреннее расследование в связи с инцидентом. На месте работают аварийно-спасательные службы
Рудник "Таймырский" компании "Норникель" Кирилл Кухмарь/ТАСС, архив
Описание
Рудник "Таймырский" компании "Норникель"
© Кирилл Кухмарь/ТАСС, архив

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Три человека, по предварительным данным, погибли во вторник в результате происшествия на руднике "Таймырский" компании "Норникель", еще несколько пострадали. Об этом сообщили журналистам в компании.

"В результате инцидента, произошедшего 22 октября 2019 года, пострадали несколько человек. По предварительным данным, погибло три человека. Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают аварийно-спасательные службы", - говорится в сообщении.

"Норникель" проводит внутреннее расследование в связи с инцидентом и будет предоставлять новую информацию по мере ее поступления, добавили в компании.

Отмечается, что рудник продолжает работу после ЧП. По последним данным МЧС, обрушения на руднике не произошло.

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Компания также поставляет золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур. Производственные подразделения расположены в России (в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае), а также в Финляндии и ЮАР. Рудник "Таймырский" входит в Заполярный филиал "Норникеля".

Теги
Россия
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