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Расследование пожара в "Зимней вишне"

Путин наградил руководителя следственной группы по делу "Зимней вишни"

Рустам Габдулин награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил руководителя следственной группы по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", старшего следователя по особо важным делам при председателе СК РФ Рустама Габдулина медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.

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"За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени Габдулина Рустама Рашитовича - старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ", - говорится в указе президента, текст которого опубликован на официальном портале правовой информации.

Габдулин также возглавляет следственную группу по расследованию дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Он также занимался расследованием массовых беспорядков, устроенных на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года.

Путин своим указом также наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени статс-секретаря - заместителя министра юстиции Вадима Федорова.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияРасследование пожара в "Зимней вишне"
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