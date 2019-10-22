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Суд в Москве 11 ноября проверит законность заочного ареста украинского бизнесмена Фукса

Бизнесмену заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Он объявлен в розыск

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Московский городской суд 11 ноября рассмотрит жалобу объявленного в международный розыск по делу о мошенничестве владельца компании "Мосситигрупп" украинского бизнесмена Павла Фукса на его заочный арест. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы.

"Московский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу на постановление Таганского суда в 10:10 мск 11 ноября", - сказала представитель суда.

Таганский суд Москвы 11 октября заключил Фукса под стражу на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ.

По данным следствия, Фукс покинул РФ в марте, когда ему была избрана подписка о невыезде, и вылетел в Лондон. Бизнесмену заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В январе этого года он был объявлен в федеральный розыск, 27 сентября - в международный.

Представители защиты настаивают на его невиновности, полагая, что если вменять Фуксу состав преступления, то по статье 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов). По данным адвоката обвиняемого Сергея Шенкнехта, инкриминируемое бизнесмену преступление относится к периоду 2008-2015 годов, а Фукс с 2016 года не является гражданином РФ, он гражданин Украины.

Дело Фукса

Павел Фукс в 2017 году, согласно рейтингу украинского журнала "Фокус", занимал 24-ю позицию в рейтинге 100 самых богатых людей Украины с состоянием $270 млн. В сферу его интересов входит девелоперский, банковский бизнес и нефтегазовая отрасль. Его брат Роман Фукс, также фигурирующий в материалах дела о мошенничестве в статусе свидетеля, является совладельцем ряда крупных компаний, а также был учредителем компании "Олтэр" в 2010-2013 годах.

В 2008 году компания "Олтэр", входящая в "Мосситигрупп", начала строительство жилищного комплекса Sky House на Мытной улице в Москве. В конце ноября 2018 года было возбуждено уголовное дело в отношении "Олтэр". В рамках этого дела потерпевшими были признаны участники долевого строительства, которые вложили средства в постройку дома. Для участия в долевом строительстве жилого комплекса было заключено около 400 договоров. Следствие установило, что обязательства перед дольщиками жилого комплекса Sky House не исполнены с 2014 года, дом построен, но в эксплуатацию не введен. По данным следствия, деньги дольщиков использовались ООО "Олтэр" не по назначению.

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