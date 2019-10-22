СК назвал имена обвиняемых в разбойном нападении на дом бывшего вице-губернатора Кубани

МАЙКОП, 22 октября. /ТАСС/. Двое жителей Кубани - Вячеслав Пономарев и Иван Кононенко - обвиняются в разбойном нападении на дом, где проживала семья бывшего вице-губернатора Краснодарского края Мурата Ахеджака, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Генпрокуратура РФ сообщила в понедельник, что, по версии следствия, в ночь на 9 мая 2018 года участники преступной группы проникли в одно из домовладений аула Псейтук Тахтамукайского района Республики Адыгея и напали на проживавших там лиц, похитив денежные средства и имущество на сумму более 5,5 млн рублей. Фамилии обвиняемых не назывались, факт нападения на дом бывшего вице-губернатора не был обозначен.

"Главным следственным управлением СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела, выделенного в отдельное производство, по обвинению Вячеслава Пономарева и Ивана Кононенко. Они обвиняются в совершении разбойного нападения на семью бывшего вице-губернатора Краснодарского края", - говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

По данным следствия, Пономарев и Кононенко в ночь на 9 мая 2018 года прибыли к домовладению, расположенному по улице Короткой аула Псейтук Тахтамукайского района Республики Адыгея, где проживали родители и сестра бывшего вице-губернатора Кубани. Тайно проникнув внутрь жилища, они напали на спящих членов семьи, обездвижив их пластиковыми хомутами и скотчем. Также мужчины, обыскав дом, похитили имущество на общую сумму порядка 5,6 млн рублей. В результате нападения находившимся в доме были причинены телесные повреждения различной степени тяжести, поясняет СК РФ.

"Несмотря на то, что обвиняемые вину в совершении преступления не признали, их причастность полностью подтверждается добытыми по делу доказательствами и заключениями судебных экспертиз. Следствием в ходе осмотра места происшествия обнаружены следы пальцев рук фигурантов уголовного дела, принадлежность которых подтверждена заключениями дактилоскопических судебных экспертиз. Также причастность обвиняемых к нападению подтверждена рядом других экспертиз. Потерпевшими проведено опознание мужчин как лиц, напавших на них", - уточнили в СК.

Следствием совместно с МВД России, МВД по Адыгее, ГУ МВД России по Краснодарскому краю, УФСБ России по Краснодарскому краю и Адыгее продолжается работа по установлению всех причастных к нападению лиц, добавили в пресс-службе СК РФ.