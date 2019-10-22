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В Нижнем Новгороде задержали третьего сотрудника полиции за превышение полномочий

По данным следствия, 12 сентября трое полицейских задержали мужчину, которого заподозрили в совершении незаконного оборота наркотиков и избили его

ТАСС, 22 октября. /ТАСС/. Следователи в Нижнем Новгороде задержали третьего полицейского, которого подозревают в превышении должностных полномочий, сообщается во вторник на сайте областного управления СК РФ.

"В Нижегородском районе Нижнего Новгорода задержан еще один сотрудник полиции, подозреваемый в совершении должностного преступления. Следственным отделом продолжается расследование уголовного дела по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). В настоящее время в суде рассматривается ходатайство следователя СК об избрании в отношении него меры пресечения", - говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 12 сентября на улице Варварской в Нижнем Новгороде трое оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу задержали мужчину, которого заподозрили в совершении незаконного оборота наркотиков. Он попытался скрыться в здании, но сотрудники полиции догнали его возле лифта, надели на него наручники и избили.

В ведомстве напомнили, что в отношении двух сотрудников полиции, обвиняемых в совершении этого преступления, уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Их задержали 15 октября.

Теги
РоссияНижегородская область
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