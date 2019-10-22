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В Шереметьево трап зацепил двигатель пассажирского самолета

В результате инцидента никто не пострадал

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Трап столкнулся с пассажирским самолетом "Вьетнамских авиалиний" в столичном аэропорту Шереметьево и зацепил его двигатель. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В Шереметьево трап при столкновении зацепил двигатель пассажирского самолета Boeing 787 авиакомпании "Вьетнамские авиалинии". В результате происшествия никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

Всего на борту воздушного судна находились 277 пассажиров и 14 членов экипажа. Сейчас самолет осматривают технические службы.

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