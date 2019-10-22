В Росморпорте сообщили, что ледокол "Тор" планирует до конца дня продолжить движение

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Подавший по ошибке сигнал бедствия российский ледокол "Тор", который ранее приостановил движение из-за погодных условий, планирует возобновить ход ближе к ночи. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росморпорта.

"По полученным сводкам ожидаем улучшения погоды к вечеру. Циклон смещается на северо-восток, сила ветра уменьшается. Рассчитываем, что ближе к ночи ледокол продолжит движение с расчетной скоростью", - сказали в пресс-службе.

Как сообщили ранее в Росморречфлоте, "Тор" по ошибке подал сигнал бедствия после сбоя в оборудовании во время шторма. Судно и экипаж в порядке. Судно следует по маршруту из Санкт-Петербурга в Сабетту (ЯНАО).

Дизель-электрический ледокол "Тор" входит в состав Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП "Росморпорт". В последние годы, согласно данным предприятия, ледокол, имеющий относительно небольшие габариты и осадку 6,5 м, используется для ледокольного обеспечения судов в морском порту Сабетта.

Ледокол "Тор" проекта 374 построен в 1964 году на судоверфи компании Wartsila в Финляндии по заказу Швеции. В 2008 году Росморпорт выкупил ледоколы "Тор" и "Юрий Лисянский". Судно способно преодолевать лед толщиной до 1 м. Экипаж состоит из 33 человек.