Работники "Норникеля" на руднике на Таймыре, предположительно, отравились газом

КРАСНОЯРСК, 22 октября. /ТАСС/. Сотрудники "Норникеля" на руднике "Таймырский", по предварительным данным, отравились газом, сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах региона.

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"Поступило сообщение, что произошел несчастный случай - по предварительной информации, отравление газом", - сказал он.

Как уточнили в компании, тела трех работников были обнаружены в 16:30 на горизонте -1345 метров рудника "Таймырский" в Красноярском крае. По данным краевой администрации, больше пострадавших нет.

По данным "Норникеля", пожара и завалов на руднике не было, он продолжает работу. Компания проводит внутреннее расследование в связи с инцидентом.

Рудник "Таймырский", расположенный в Норильском промышленном районе, был введен в эксплуатацию в 1982 году. В состав рудника входят шахта "Известняковая" и Кайерканский угольный разрез. Он занимает первое место по объемам добычи богатой руды среди горных предприятий Заполярного филиала "Норникеля" - там добывается более 35% никеля от общего объема добычи компании, меди - более 21%, кобальта - более 38%, металлов платиновой группы - более 15%.

"Таймырский" считается одним из самых глубоких рудников на Евразийском континенте, так как из-за особенностей залегания рудного тела добыча ведется со стволов, находящихся на глубине 1450 м. Это одно из крупнейших добывающих предприятий, где постоянно эксплуатируется более 150 км горных выработок.