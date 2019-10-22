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ЧП на руднике "Таймырский"
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Работники "Норникеля" на руднике на Таймыре, предположительно, отравились газом

Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона

КРАСНОЯРСК, 22 октября. /ТАСС/. Сотрудники "Норникеля" на руднике "Таймырский", по предварительным данным, отравились газом, сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах региона.

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"Поступило сообщение, что произошел несчастный случай - по предварительной информации, отравление газом", - сказал он.

Как уточнили в компании, тела трех работников были обнаружены в 16:30 на горизонте -1345 метров рудника "Таймырский" в Красноярском крае. По данным краевой администрации, больше пострадавших нет.

По данным "Норникеля", пожара и завалов на руднике не было, он продолжает работу. Компания проводит внутреннее расследование в связи с инцидентом.

Рудник "Таймырский", расположенный в Норильском промышленном районе, был введен в эксплуатацию в 1982 году. В состав рудника входят шахта "Известняковая" и Кайерканский угольный разрез. Он занимает первое место по объемам добычи богатой руды среди горных предприятий Заполярного филиала "Норникеля" - там добывается более 35% никеля от общего объема добычи компании, меди - более 21%, кобальта - более 38%, металлов платиновой группы - более 15%.

"Таймырский" считается одним из самых глубоких рудников на Евразийском континенте, так как из-за особенностей залегания рудного тела добыча ведется со стволов, находящихся на глубине 1450 м. Это одно из крупнейших добывающих предприятий, где постоянно эксплуатируется более 150 км горных выработок.

Теги
РоссияКрасноярский крайЧП на руднике "Таймырский"
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