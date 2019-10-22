На руднике "Таймырский" погибли три человека. Они могли отравиться газом

На руднике "Таймырский" в Красноярском крае нашли мертвыми троих человек. Тела обнаружили в 16:30 по местному времени на горизонте -1345 м. Обрушения на руднике не было. По предварительным данным, рабочие отравились газом. На данный момент причины происшествия выясняются.

Рассказываем, что известно об инциденте.