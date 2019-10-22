На руднике "Таймырский" погибли три человека. Они могли отравиться газом

На руднике "Таймырский" в Красноярском крае нашли мертвыми троих человек. Тела обнаружили в 16:30 по местному времени на горизонте -1345 м. Обрушения на руднике не было. По предварительным данным, рабочие отравились газом. На данный момент причины происшествия выясняются.
Рассказываем, что известно об инциденте.
- В ходе работы главный механик и главный специалист отошли и не вернулись, за ними пошел на поиск мастер и тоже пропал. После этого, по словам вице-премьера правительства Красноярского края Анатолия Цыкалова, были обнаружены их тела.
- У всех троих нашли не вскрытыми средства индивидуальной защиты органов дыхания "Самоспасатель".
- Погибшие, по предварительным данным, отравились газом, сообщил источник в экстренных службах региона.
- Пожара и завалов на руднике не было, он продолжает работу. Компания проводит внутреннее расследование в связи с инцидентом.
- По данным властей, угрозы жизни и здоровью остальных работников рудника нет.
- СК начал проверку по факту гибели троих человек.
- Рудник "Таймырский" занимает первое место по объемам добычи богатой руды среди горных предприятий Заполярного филиала "Норникеля". Он считается одним из самых глубоких рудников на Евразийском континенте, так как из-за особенностей залегания рудного тела добыча ведется со стволов, находящихся на глубине 1450 м.