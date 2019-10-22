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Суд в Кирове продлил арест подозреваемой в убийстве двухлетнего сына

Женщина будет находиться под стражей до 13 января

КИРОВ, 22 октября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд города Кирова продлил срок содержания под стражей женщине, подозреваемой в убийстве двухлетнего сына. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

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"Октябрьский суд в Кирове продлил срок содержания под стражей до 13 января", - сказала собеседница агентства.

Тело двухлетнего ребенка с ножевыми ранениями было обнаружено в одной из квартир на улице Дружбы вечером 14 августа. По факту убийства мальчика возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ. По подозрению в убийстве был задержан 41-летний знакомый матери ребенка, который в момент совершения преступления был пьян, однако позднее в содеянном созналась мать малыша. Она пояснила, что несколько раз ударила его ножом, так как он мешал ей отдыхать.

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