Под Курском директор интерната заставлял инвалидов работать на участках своих знакомых

КУРСК, 22 октября. /ТАСС/. Директор психоневрологического интерната в Суджанском районе Курской области стал фигурантом трех уголовных дел за то, что заставлял подопечных бесплатно работать на участках своих знакомых. Об этом сообщается во вторник на сайте прокуратуры региона.

"Установлено, что в 2018-2019 годах директор интерната по просьбе знакомых, не желающих нести материальные затраты на оплату труда наемных работников, передавал им опекаемых инвалидов для выполнения подсобных работ на территории их домовладений и хозяйств. На основании материалов прокурорской проверки следственный орган возбудил в отношении директора три уголовных дела по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе прокуратуры, в общей сложности больше года подопечные интерната работали бесплатно, занимаясь противопоказанным им по состоянию здоровья тяжелым физическим трудом.