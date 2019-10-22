Суд направил на лечение подростка, пришедшего в гимназию Казани с оружием

КАЗАНЬ, 22 октября. /ТАСС/. Ново-Савиновский районный суд города Казани назначил подростку, пришедшему в мае в гимназию с ножом и пневматическим пистолетом, принудительную меру медицинского характера - лечение у врача-психиатра. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

"Ему назначили принудительную меру медицинского характера - лечение у врача-психиатра. Это решение принял Ново-Савиновский районный суд по ходатайству следствия. Прокуратура данное ходатайство поддержала", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что необходимо иметь в виду, что подросток - не обвиняемый и не подсудимый, он - лицо, которому инкриминируется совершение общественно-опасного деяния в состоянии невменяемости. Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

По данным МВД по Республике Татарстан, 13 мая на телефон 112 поступил звонок от матери ученицы десятого класса гимназии, которая сообщила, что одноклассник ее дочери, вооруженный пистолетом и ножом, якобы удерживает школьников в одном из кабинетов.

Старшеклассник зашел в кабинет русского языка в начале урока и сел за стол учителя, затем он достал пневматический пистолет и кухонный нож. Никаких требований он не выдвигал. Подросток был задержан. Следственными органами СК РФ по Республике Татарстан было возбуждено уголовное дело по ст. 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы").

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