Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Суд направил на лечение подростка, пришедшего в гимназию Казани с оружием

Инцидент произошел в мае 2019 года
На эту тему

КАЗАНЬ, 22 октября. /ТАСС/. Ново-Савиновский районный суд города Казани назначил подростку, пришедшему в мае в гимназию с ножом и пневматическим пистолетом, принудительную меру медицинского характера - лечение у врача-психиатра. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

"Ему назначили принудительную меру медицинского характера - лечение у врача-психиатра. Это решение принял Ново-Савиновский районный суд по ходатайству следствия. Прокуратура данное ходатайство поддержала", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что необходимо иметь в виду, что подросток - не обвиняемый и не подсудимый, он - лицо, которому инкриминируется совершение общественно-опасного деяния в состоянии невменяемости. Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

По данным МВД по Республике Татарстан, 13 мая на телефон 112 поступил звонок от матери ученицы десятого класса гимназии, которая сообщила, что одноклассник ее дочери, вооруженный пистолетом и ножом, якобы удерживает школьников в одном из кабинетов.

Старшеклассник зашел в кабинет русского языка в начале урока и сел за стол учителя, затем он достал пневматический пистолет и кухонный нож. Никаких требований он не выдвигал. Подросток был задержан. Следственными органами СК РФ по Республике Татарстан было возбуждено уголовное дело по ст. 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы").

В новость внесены изменения (17:48 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияТатарстан
Реклама на ТАСС
В Перми 11-летняя девочка погибла в бассейне
Инцидент произошел в спорткомплексе "Олимпия"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС