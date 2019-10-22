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СМИ: оба подозреваемых по делу об инциденте с машиной скорой помощи в Осло задержаны

Они знакомы полицейским по прошлым правонарушениям - связаны с правоэкстремистской средой, сообщает телеканал NRK

ТАСС, 22 октября. Полиция Осло задержала предполагаемую сообщницу вооруженного мужчины, угнавшего автомобиль скорой помощи и совершившего наезд на прохожих во вторник. Об этом сообщает телеканал NRK со ссылкой на полицейских.

Ранее правоохранители также задержали самого угонщика с применением табельного оружия, он получил легкие ранения. Подозреваемый мужчина - 32-летний норвежец, ему вменяется в вину покушение на убийство. Его сообщница также норвежка, ей 25 лет. Оба фигуранта знакомы полицейским по прошлым правонарушениям, они связаны с правоэкстремистской средой.

Очевидцы сообщают, что злоумышленник во время задержания отстреливался от полицейских. Управляемый им автомобиль сбил двух пенсионеров, а также женщину с детской коляской. Находившиеся в коляске семимесячные близнецы, а также пожилой мужчина получили легкие травмы.

Полиция считает, что мужчина преднамеренно начал движение по тротуару с целью навредить случайным прохожим. У подозреваемых изъяты автоматический пистолет и дробовик. В машине скорой помощи также обнаружены наркотики.

После угона в автомобиле оставались три сотрудника скорой помощи, они не пострадали. К расследованию инцидента подключилась Полицейская служба безопасности Норвегии (ПСБ), которая занимается преступлениями, связанными с экстремизмом. На данный момент правоохранители не располагают достаточной информацией для квалификации преступления.

Теги
Норвегия
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