В Оренбурге СК проведет проверку после снятого на видео избиения подростка

ОРЕНБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области инициировало передачу из полиции материалов проверки об избиении подростка группой сверстников, которые сняли инцидент на камеру смартфона и выложили видео в интернет. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

"22 октября 2019 года в ряде СМИ опубликована информация о том, что группа подростков в селе Краснохолм избила своего сверстника. По данному инциденту органами полиции организовано проведение проверочных мероприятий. С учетом того, что защита прав несовершеннолетних является одним из приоритетных направлений деятельности органов Следственного комитета, территориальным следственным отделом по Оренбургской области инициирован вопрос о передаче материала проверки по факту случившегося из полиции в органы СК России для дальнейшего проведения проверочных мероприятий и принятия процессуального решения", - сказано в сообщении.

Инцидент в селе Краснохолм Оренбурга произошел в начале октября, но, по данным местных СМИ, об избиении стало известно спустя некоторое время. Якобы мать нашла в интернете видео, на котором избивают ее сына. Сам пострадавший школьник о произошедшем никому не рассказывал.

Следователи планируют дать правовую оценку не только действиям участников избиения, но и компетентным органам и учреждениям, уточнили в ведомстве.