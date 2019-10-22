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Обновлено 

В Ростовской области пять человек погибли в перестрелке

По данным полиции, конфликт между жителями хутора произошел из-за участков для выпаса скота
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© Александр Щербак/ТАСС, архив

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 октября. /ТАСС/. Пять человек погибли, еще двое госпитализированы после перестрелки в Орловском районе Ростовской области, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального главка МВД.

По информации ведомства, конфликт между жителями хутора возник из-за участков для выпаса скота.

"По предварительным данным, в ходе конфликта его участники применили огнестрельное охотничье оружие", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В региональном управлении СК рассказали, что инцидент произошел на территории животноводческой точки в хуторе Чернозубовка. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении управления.

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РоссияРостовская область
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