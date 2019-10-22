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В Перми 11-летняя девочка погибла в бассейне

Инцидент произошел в спорткомплексе "Олимпия"

ПЕРМЬ, 22 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" после гибели во вторник 11-летней девочки в бассейне спорткомплекса "Олимпия" города Перми. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Пермскому краю.

"Возбудили дело по статье 238 [УК РФ]. Девочка занималась в группе синхронного плавания , 11 лет, со слов родителей, проблем со здоровьем не было, сейчас назначим экспертизу для выяснения причины смерти. [Погибла] в бассейне. Реанимационные мероприятия проводили работники бассейна и сотрудники скорой помощи, к сожалению, не помогло", - сказал собеседник агентства.

Спорткомплекс "Олимпия" расположен в Индустриальном районе города.

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РоссияПермский край
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