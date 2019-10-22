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В администрации Тихвинского района Ленинградской области проходят обыски

По данным источника ТАСС, оперативные мероприятия связаны с расследованием уголовного дела о незаконной вырубке леса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в администрации Тихвинского района Ленинградской области, сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

"Проводится обыск. Оперативные мероприятия связаны с уголовным делом о незаконной вырубке леса", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, по предварительным данным, дело возбудили после обрушения деревянного моста через реку Шижня, которое произошло 12 октября. Альтернативных путей сообщения с деревней Ладвуши, куда вел мост, нет, поэтому специалисты оперативно начали ремонтировать переправу. Это, как считает следствие, и привело к незаконной вырубке леса.

Как сообщил ТАСС второй источник в силовых структурах, следственные действия закончились, в рамках них никого не задерживали, однако правоохранители планируют возбудить еще одно уголовное дело. "Без задержаний, планируется возбуждение уголовного дела по статье 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений")", - сказал собеседник агентства. Максимальное наказание по данной статье - семь лет лишения свободы. Также статья предусматривает крупные штрафы и запрет заниматься определенной деятельностью.

По словам собеседника агентства, незаконно вырубленную древесину использовали для возведения разрушенного моста.

В новость внесены изменения (18:29 мск) - добавлены подробности.

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РоссияЛенинградская область
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