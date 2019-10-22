Тела погибших на руднике "Таймырский" подняли на поверхность

По данным компании, тела трех работников были обнаружены в 16:30 по местному времени (12:30 мск). По данным краевой администрации, больше пострадавших нет. Как ранее сообщал ТАСС источник в экстренных службах региона, погибшие отравились газом. Сотрудники компании в ходе предварительных оценок выброс газа не обнаружили.

"По имеющейся информации, да", - сказал Демьянов, отвечая на вопрос о том, подняли ли тела погибших на поверхность.

Он уточнил, что из-за инцидента рудник простаивал 3,5 часа - с 16:30 до 20:00 местного времени (с 12:30 до 16:00 мск). Инцидент произошел в старой выработке медно-никелевой руды, где работы не проводились, поэтому с 16:00 мск рудник работает в штатном режиме. Причина, по которой работники пошли в выработанную шахту, пока не известна.

Как сообщил ТАСС зампредседателя правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов, в настоящее время на руднике ведется расследование и берутся замеры воздуха.