Трех граждан Болгарии осудили в Петербурге за попытку продажи 40 кг кокаина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор трем гражданам Болгарии за попытку незаконного сбыта почти 40 кг кокаина, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

Приговор по статье 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению") и статье 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств") вынесен в отношении Тодора Валчанова, Георги Лазарова, Крастьо Танкова. "Суд назначил наказание Валчанову и Лазарову в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, Танкову - 12 лет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении пресс-службы.

Следователям удалось доказать, что в августе прошлого года три человека, находясь в Болгарии, договорились о незаконной продаже кокаина в Петербурге. После этого они транзитом через Германию прилетели в город и приехали в квартиру в Петроградском районе, где находился наркотик.

Почти 40 кг кокаина, который находился в брикетах, подсудимые погрузили в чемодан и вызвали такси, чтобы отвезти его в центр города к месту продажи. Однако совершить сделку по продаже им не удалось, так как они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.