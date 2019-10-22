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В Перми задержали подозреваемого в убийстве двух человек

Мужчина убил топором своего родственника и его 11-летнего сына

ТАСС, 22 октября. Следователи задержали 67-летнего мужчину, который подозревается в убийстве двух человек - своего родственника и его 11-летнего сына, сообщает во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по Пермскому краю на официальном.

"22 октября в квартире в Перми были обнаружены тела 55-летнего мужчины и его 11-летнего сына. Подозреваемый установлен и задержан. Им является 67-летний дядя погибшего мальчика", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в ночь на вторник подозреваемый ударил несколько раз топором взрослого родственника, а потом и ребенка. Пострадавшие умерли на месте.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство двух лиц, в том числе малолетнего"). В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - уточняется в сообщении.

Теги
РоссияПермский край
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