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ЧП на руднике "Таймырский"

Выбросов ядовитых газов на руднике "Таймырский" не обнаружили

Взятые пробы отправлены в лабораторию для детальной экспертизы

ТАСС, 22 октября. Сотрудники компании ЗАО "Промбезопасность", которые привлекались для независимой проверки на руднике "Таймырский", где погибли три человека, не обнаружили превышения нормы ядовитых и взрывоопасных веществ, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы Заполярного филиала компании "Норильский никель" Михаил Демьянов.

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На руднике "Таймырский" погибли три человека. Они могли отравиться газом

По данным компании "Норильский никель", тела трех работников были обнаружены в 16:30 по местному времени (12:30 мск). Как ранее сообщал ТАСС источник в экстренных службах региона, погибшие отравились газом. Сотрудники компании в ходе предварительных оценок выброс газа не обнаружили.

"По замерам ЗАО "Промбезопасность" превышения нормы ядовитых и взрывоопасных веществ не обнаружено. Пробы отправлены в лабораторию для детальной экспертизы", - сказал собеседник агентства.

Теги
РоссияКрасноярский крайЧП на руднике "Таймырский"
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