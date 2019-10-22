Выбросов ядовитых газов на руднике "Таймырский" не обнаружили

ТАСС, 22 октября. Сотрудники компании ЗАО "Промбезопасность", которые привлекались для независимой проверки на руднике "Таймырский", где погибли три человека, не обнаружили превышения нормы ядовитых и взрывоопасных веществ, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы Заполярного филиала компании "Норильский никель" Михаил Демьянов.

На руднике "Таймырский" погибли три человека. Они могли отравиться газом

По данным компании "Норильский никель", тела трех работников были обнаружены в 16:30 по местному времени (12:30 мск). Как ранее сообщал ТАСС источник в экстренных службах региона, погибшие отравились газом. Сотрудники компании в ходе предварительных оценок выброс газа не обнаружили.

"По замерам ЗАО "Промбезопасность" превышения нормы ядовитых и взрывоопасных веществ не обнаружено. Пробы отправлены в лабораторию для детальной экспертизы", - сказал собеседник агентства.