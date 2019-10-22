Перестрелка в Ростовской области произошла после долгой судебной тяжбы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 октября /ТАСС/. Перестрелка с пятью погибшими в Орловском районе Ростовской области произошла из-за бытового конфликта, связанного с длительной судебной тяжбой. Об этом сообщил ТАСС представитель главы Чеченской Республики в Ростовской области Имран Исраилов, который направляется на место ЧП для выяснения обстоятельств конфликта.

"Это бытовой конфликт, - сказал Исраилов. - Это чеченцы, два хозяйствующих субъекта - инвестор и производитель. Были судебные тяжбы, по-моему, несколько лет длились".

Как рассказал представитель главы Чечни в регионе, "очевидного конфликта", который мог бы спровоцировать такую ситуацию, по его информации, не было, открытого противостояния близкие не наблюдали. "Если бы какие-то предпосылки были, безусловно, окружающие, родственники, земляки, диаспора, представительство, повлияли бы на эту ситуацию. Ничего не предвещало", - заключил он.

По информации пресс-службы управления МВД по Ростовской области, во вторник пять человек погибли, еще двое госпитализированы в результате конфликта с применением оружия в Орловском районе Ростовской области. Конфликт между жителями хутора возник из-за участков для выпаса скота. Возбуждено уголовное дело.