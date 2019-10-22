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Дела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых

Источник: замглавы филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" задержали по делу Арашуковых

Следствие считает его соучастником в хищении газа на 30 млрд рублей

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Два родственника экс-сенатора Рауфа Арашукова задержаны в Ставрополье - его двоюродный брат Беслан Арашуков и замдиректора филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Ахмед Коцба, брат супруги Рауля Арашукова - отца бывшего парламентария. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"Утром у них прошли обыски. После этого задержанных допросили работники СК РФ. Сейчас задержанные находятся в ИВС (изолятор временного содержания) в Сокольниках. Следствие считает их соучастниками в хищении газа на 30 млрд рублей, завтра суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, оба они подозреваются в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе) и ч. 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Рауфа Арашукова 30 января лишили неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Это стало первым подобным случаем в истории верхней палаты российского парламента. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ) и убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ). По делу задержан также его отец Рауль и еще ряд лиц.

Теги
РоссияАрашуков, Рауф РаулевичСтавропольский крайДела в отношении Рауфа и Рауля АрашуковыхАрашуков, Рауль Туркбиевич
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