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Более 200 человек эвакуированы из-за пожара в астраханском техуниверситете

Площадь возгорания составила 20 кв. м

АСТРАХАНЬ, 22 октября. /ТАСС/. Более 200 человек эвакуированы из-за пожара в общежитии Астраханского государственного технического университета (АГТУ), сообщила ТАСС представитель пресс-службы областного главка МЧС Елена Шапошникова.

"В комнате на втором этаже пятиэтажного здания общежития АГТУ произошел пожар, из-за этого более 200 студентов были эвакуированы. Площадь пожара составила 20 кв. м, пострадавших нет, открытое горение ликвидировано в 21:36 (20:36 мск). В данный момент идет проливка", - рассказала Шапошникова.

Она уточнила, что сейчас эвакуированные находятся на улице около общежития, они смогут вернуться в свои комнаты, когда закончится проливка. Причина пожара в общежитии устанавливается.

Теги
РоссияАстраханская область
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