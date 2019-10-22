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Дело экс-губернатора Дубровского
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Адвокат: МВД отменило постановление о возбуждении дела против экс-губернатора Дубровского

Ранее о возбуждении дела сообщал адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы другого экс-губернатора Челябинской области - Михаила Юревича

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Следственный департамент МВД России отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, сообщил во вторник ТАСС его адвокат Рустам Курмаев.

"Да, постановление о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") отменено Следственным департаментом МВД", - сказал юрист, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Ранее о возбуждении уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в отношении Дубровского сообщил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы другого экс-губернатора Челябинской области - Михаила Юревича. По словам Трунова, следствие оценивало ущерб более чем в 20 млрд рублей. Адвокат Дубровского Рустам Курмаев заявил тогда ТАСС, что бывший губернатор ни официально, ни неофициально не был уведомлен о возбуждении дела.

Борис Дубровский с 2011 года по 2014 год был генеральным директором Магнитогорского металлургического комбината. С января 2014 года возглавлял Челябинскую область, в марте этого года президент России Владимир Путин принял его отставку.

В новость внесены изменения (21:57 мск) - добавлены подробности.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЮревич, Михаил ВалериевичРоссияЧелябинская областьДело экс-губернатора Дубровского
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