Адвокат: МВД отменило постановление о возбуждении дела против экс-губернатора Дубровского

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Следственный департамент МВД России отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, сообщил во вторник ТАСС его адвокат Рустам Курмаев.

"Да, постановление о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") отменено Следственным департаментом МВД", - сказал юрист, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Ранее о возбуждении уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в отношении Дубровского сообщил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы другого экс-губернатора Челябинской области - Михаила Юревича. По словам Трунова, следствие оценивало ущерб более чем в 20 млрд рублей. Адвокат Дубровского Рустам Курмаев заявил тогда ТАСС, что бывший губернатор ни официально, ни неофициально не был уведомлен о возбуждении дела.

Борис Дубровский с 2011 года по 2014 год был генеральным директором Магнитогорского металлургического комбината. С января 2014 года возглавлял Челябинскую область, в марте этого года президент России Владимир Путин принял его отставку.

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