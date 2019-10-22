В столкновении трех автомобилей в Крыму погибли два человека

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Два человека погибли и пять пострадали в результате столкновения трех автомобилей на трассе Симферополь-Джанкой вечером во вторник, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по Республике Крым.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Priora выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями "Газель" и ВАЗ-2102. В результате ДТП погибли два пассажира Lada Priora, водитель сильно травмирован, доставлен в больницу. Телесные повреждения различной степени тяжести получили три пассажира "Газели" и пассажир ВАЗ-2102, - говорится в сообщении.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства происшествия. Оказана медицинская помощь пострадавшим, обеспечено бесперебойное движение автотранспорта в районе аварии.