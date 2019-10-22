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СМИ: больше 20 заключенных спровоцировали ДТП и сбежали из-под стражи в Боготе

Заключенные, которых перевозили из одной тюрьмы в другую, начали раскачивать полицейский автобус, в результате чего он перевернулся

БОГОТА, 22 октября. /ТАСС/. Группа заключенных сбежала из-под стражи в столице Колумбии после того, как спровоцировала ДТП с участием полицейского автобуса. Об этом во вторник сообщила газета El Tiempo.

По ее данным, инцидент произошел в ночь на вторник на западе Боготы. Заключенные, которых перевозили из одной тюрьмы в другую, начали раскачивать полицейский автобус, в результате чего он перевернулся. В результате ДТП 24 человека сбежали из транспортного средства.

Столичные власти начали расследование, полиция ведет поиск сбежавших.

Теги
Колумбия
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