СМИ: больше 20 заключенных спровоцировали ДТП и сбежали из-под стражи в Боготе

БОГОТА, 22 октября. /ТАСС/. Группа заключенных сбежала из-под стражи в столице Колумбии после того, как спровоцировала ДТП с участием полицейского автобуса. Об этом во вторник сообщила газета El Tiempo.

По ее данным, инцидент произошел в ночь на вторник на западе Боготы. Заключенные, которых перевозили из одной тюрьмы в другую, начали раскачивать полицейский автобус, в результате чего он перевернулся. В результате ДТП 24 человека сбежали из транспортного средства.

Столичные власти начали расследование, полиция ведет поиск сбежавших.