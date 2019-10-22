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СМИ: бывший глава "Курортов Северного Кавказа" Билалов задержан во Флориде

Причины задержания к настоящему моменту не известны

НЬЮ-ЙОРК, 23 октября. /ТАСС/. Бывший глава компании "Курорты Северного Кавказа" Ахмед Билалов задержан недалеко от Майами (штат Флорида) Службой иммиграционного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности США. Об этом сообщила во вторник газета The Miami Herald со ссылкой на источники.

По данным издания, Билалов был задержан во вторник утром в своем доме в городе Санни Айлс Бич неподалеку от Майами. Газета подчеркивает, что бывший глава "Курортов Северного Кавказа", также занимавший пост вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР), проживал во Флориде вместе с женой и новорожденным ребенком. Газета The Hill в свою очередь уточняет, что причины задержания к настоящему моменту не известны. В Службе иммиграционного и таможенного контроля США к настоящему моменту не ответили на запрос ТАСС прокомментировать информацию СМИ.

Компания "Курорты Северного Кавказа" отвечала за постройку комплекса для прыжков с трамплина "Русские горки" для зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Два трамплина были построены еще в феврале 2012 года, однако строительство инфраструктуры вокруг них затянулось и велось с существенным перерасходом средств. Посетивший в начале 2013 года стройку президент России Владимир Путин подверг резкой критике саму компанию и ее главу Ахмеда Билалова. В итоге завершение работ было поручено Сбербанку, а Билалов лишился постов в компании и в Олимпийском комитете России. Позднее в отношении него было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

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