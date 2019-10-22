В Мексике суд отказался освободить из-под стражи экс-главу двух федеральных ведомств

МЕХИКО, 23 октября. /ТАСС/. Мексиканский суд во вторник отказался изменить меру пресечения Росарио Роблес, которая в прошлом возглавляла два ведомства в правительстве страны. Судья Фелипе Падьерна счел, что 63-летняя экс-министр может попытаться скрыться, и решил оставить ее под стражей в женской тюрьме "Санта-Марта-Акатитла", сообщила на своем сайте газета Milenio.

Прокуратура обвиняет Роблес в причастности к хищению более чем 5 млрд песо (около $265 млн), которые были предназначены для социальных программ. Политик настаивает на своей невиновности. Ее адвокаты намерены вновь обжаловать решение суда об аресте их подзащитной.

В годы президентства Энрике Пеньи Ньето (декабрь 2012-декабрь 2018 года) Роблес руководила министерствами социального развития, а также сельского, территориального и городского развития.