Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Мексике суд отказался освободить из-под стражи экс-главу двух федеральных ведомств

Росарио Роблес обвиняют в причастности к хищению около $265 млн

МЕХИКО, 23 октября. /ТАСС/. Мексиканский суд во вторник отказался изменить меру пресечения Росарио Роблес, которая в прошлом возглавляла два ведомства в правительстве страны. Судья Фелипе Падьерна счел, что 63-летняя экс-министр может попытаться скрыться, и решил оставить ее под стражей в женской тюрьме "Санта-Марта-Акатитла", сообщила на своем сайте газета Milenio.

Прокуратура обвиняет Роблес в причастности к хищению более чем 5 млрд песо (около $265 млн), которые были предназначены для социальных программ. Политик настаивает на своей невиновности. Ее адвокаты намерены вновь обжаловать решение суда об аресте их подзащитной.

В годы президентства Энрике Пеньи Ньето (декабрь 2012-декабрь 2018 года) Роблес руководила министерствами социального развития, а также сельского, территориального и городского развития.

Теги
Мексика
Реклама на ТАСС
Дело обвиняемого в мошенничестве экс-главы ИД "Известия" направлено в суд Москвы
Дата первого заседания пока не назначена
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС