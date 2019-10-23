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Дело обвиняемого в мошенничестве экс-главы ИД "Известия" направлено в суд Москвы

Дата первого заседания пока не назначена

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о крупном мошенничестве в отношении бывшего главы ФГУП "Издательство "Известия" Эраста Галумова. Как сообщил ТАСС его адвокат Владимир Семенцов, материалы дела направлены в Гагаринский суд Москвы для рассмотрения по существу.

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"Обвинительное заключение утверждено, и уголовное дело в отношении моего подзащитного и других фигурантов направлено для рассмотрения по существу в Гагаринский районный суд", - сказал защитник.

В свою очередь в суде ТАСС подтвердили факт поступления дела, уточнив, что дата первого заседания пока не назначена.

Галумов был арестован в начале 2018 года и находится в СИЗО "Лефортово". Он обвиняется по двум эпизодам ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Уголовное дело было возбуждено в 2016 году, оно насчитывает около 40 томов. По делу проходят также бывший замгендиректора по экономике и финансам издательства "Известия" Галина Петрунина и бывший гендиректор управления по эксплуатации зданий и сооружений Игорь Григорьев, они находятся под подпиской о невыезде. Еще один фигурант - бизнесмен Валерий Логинов - находится под стражей.

Потерпевшей стороной по делу признано издательство "Известия", сумма общего ущерба составляет около 140 млн рублей. По версии следствия, фигуранты дела в 2009-2012 годах вступили в преступный сговор и составили фиктивные договоры подряда на демонтаж полиграфического оборудования и выполнение работ для внешнего электроснабжения объекта издательства.

В середине апреля этого года были арестованы начальник следственной группы ФСБ по делу Галумова Сергей Белоусов и его бывший подчиненный Алексей Колбов. Им предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данным следствия, они вымогали $1 млн у Галумова за рассмотрение его дела в суде в особом порядке и условное наказание.

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